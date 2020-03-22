Симоньян призвала задуматься о смертельных болезнях будущего

22.03.2020, 8:16, Новости дня

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что человечеству после пандемии коронавируса стоит задуматься, что делать, когда появятся другие неизвестные и значительно более смертельные виды.

«До сих пор единственная болезнь, полностью побежденная человечеством – черная оспа. Победил ее, кстати, напоминаю, Советский Союз. Вот и сейчас время подумать, что делать миру, когда забудется этот ковид, но за облаками возобновившихся авиаперелетов уже будут маячить другие неизвестные и значительно более смертельные виды», – написала она в своем Telegram.

Ранее о возможных пандемиях будущего призывал задуматься доктор Александр Мясников, который описал сценарий потенциального заболевания, которое может охватить весь мир.

Между тем, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс., свыше 11 тыс. человек скончались.