 

Украина нашла «достойный ответ» большим десантным кораблям России

22.03.2020, 8:16, Новости дня

«Достойным ответом» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ являются десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины, заявили в телерадиостудии «Бриз» министерства обороны Украины.

В материале говорится, что «Кентавры» развивают скорость до 30 узлов, они вооружены блоками неуправляемых ракет С-8, вместимость – 36 десантников, передает РИА «Новости».

«Такие характеристики полностью устраивают командование ВМС (Украины), а, главное, являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», – утверждается в сюжете.

Эти катера производятся на заводе «Кузница на Рыбальском», два катера этого типа проходят испытания, третий строится. Они также вооружены двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами.

При этом у ЧФ РФ – семь БДК, в том числе три корабля проекта 1171 и четыре корабля проекта 775.

Более того, в мае 2019 года сообщалось, что в ходе заводских испытаний было выявлено, что максимальная скорость десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины не соответствует заявленным техническими характеристиками показателям.

Первый катер проекта 58503 «Кентавр» спустили на воду в сентябре 2018 года, украинские власти заверяли, что эти катера «полностью соответствуют лучшим мировым образцам» и планировали направить их для «охраны и патрулирования» в Азовское море.



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