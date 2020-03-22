 

Собянин пообещал не останавливать метро в Москве

22.03.2020, 8:16, Новости дня

Московский метрополитен не будут закрывать из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России-1».

«Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», – передает его слова ТАСС.

В субботу Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве перестать пускать посетителей. Всего в российской столице на субботу зафиксировано 137 случаев заболевания коронавирусом.

Некоторые СМИ при этом заявляли, что в Москве якобы могут закрыть метро.



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