Специалисты рассказали, как правильно ездить на велосипеде во время пандемии коронавируса

22.03.2020, 8:09, Разное

В настоящее время из-за пандемии коронавируса отменены все спортивные мероприятия. Специалисты рассказали, как правильно ездить на велосипеде во время распространения COVID-19.

Даже в условиях карантина не следует прекращать тренировки, так как они крайне полезны. Вместе с тем необходимо соблюдать ряд правил, которые обеспечат сохранение здоровья и не позволят потерять спортивную форму. Распространение опасной болезни возможно через слюну, чихание, кашель и насморк, так как микробы передаются воздушно-капельным путём. Специалисты отмечают, что коронавирус не распространяется через пот. В том случае, если велосипед берётся напрокат, его следует протереть дезинфицирующим средством и выставить на солнце, так как вирусы погибают при воздействии на них ультрафиолетовых лучей. При езде на велосипедах в группе рекомендуется ехать впереди, а не среди других спортсменов. На стоянках, отмечают эксперты, лучше не прикасаться к чужой технике и не здороваться за руки.

Возвращаясь домой, чтобы открыть дверь подъезда и вызвать лифт, нужно использовать перчатки. После поездки необходимо постирать одежду, так как микроорганизмы могут жить на ней до нескольких дней. По возвращению с велопрогулки следует тщательно вымыть руки с мылом, промыть нос, а затем обязательно принять горячий душ.