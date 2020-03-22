Излечившаяся от коронавируса врач из Великобритании подробно описала симптомы недуга

22.03.2020, 8:09, Разное

Медик из Великобритании, по ее словам, инфицировалась коронавирусом во время пребывания в Нью-Йорке. Первые симптомы недуга стали проявляться у нее, когда она вернулась домой. В интервью для Daily Mail медик пояснила о течении заболевания.

Британский врач, выйдя на работу после выходных, почувствовала сильную усталость. У 60-летней женщины изначально появился легкий кашель, который после перешел в сухой. Горло стало очень сушить, а затем это переросло в острую боль, будто «воткнули нож». Потом у медика повысилась температура, началась дрожь во всем теле и лихорадка. Медик поняла, она подхватила COVID-19, поскольку почти никогда не болела, к тому же сезон гриппа в Британии уже заканчивался. Женщина после сдачи анализов на коронавирус самоизолировалась и сбивала температуру, принимая трижды в день препараты на основе парацетамола.

С каждым днем состояние заболевшей ухудшалось, она потеряла аппетит, ощущала металлический привкус при употреблении любой пищи. Женщина не могла пить чай, поэтому довольствовалась простой водой с лимоном. В носу у нее появились язвы, но медик не исключает, что они были и в горле. Больная испытывала постоянную сонливость. По словам медика, она никогда в жизни так плохо себя не чувствовала. Врач планировала вести видеодневник, чтобы зафиксировать течение болезни, но из-за сильной слабости не могла держать телефон.

К концу недели пришло подтверждение, что у нее COVID-19, но к тому времени у медика состояние стало улучшаться – прекратился кашель, снизилась температура, вернулся аппетит. К понедельнику жительница почувствовала, что болезнь отступила, но она продолжила самоизоляцию еще на семь дней. Британский врач уверена, у большинства людей, инфицированных коронавирусом, есть огромные шансы на выздоровление. Течение болезни осложняют хронические заболевания, что может привести к летальному исходу.