 

При столкновении двух автобусов под Тамбовом погибли три человека

22.03.2020, 7:53, Новости дня

В результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области погибли три человека, еще 15 пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.

«По предварительным данным, при встречном разъезде опрокинулись два автобуса, три человека погибли», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Еще 15 человек пострадали.

«Оба автобуса двигались по маршруту Москва – Волгоград», – сообщили в пресс-службе.



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