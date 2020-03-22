При столкновении двух автобусов под Тамбовом погибли три человека
22.03.2020, 7:53, Новости дня
В результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области погибли три человека, еще 15 пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.
«По предварительным данным, при встречном разъезде опрокинулись два автобуса, три человека погибли», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Еще 15 человек пострадали.
«Оба автобуса двигались по маршруту Москва – Волгоград», – сообщили в пресс-службе.
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