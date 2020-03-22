 

У вице-президента США Пенса и его супруги COVID-19 не выявлен

22.03.2020, 7:42, Новости дня

Пресс-секретарь вице-президента США Кэти Миллер сообщила, что у Майкла Пенса и его супруги Карен тесты на коронавирус COVID-19 показали отрицательный результат.

Пенс решил пройти тестирование после того, как стало известно о заразившемся коронавирусом сотруднике администрации вице-президента. Политик подчеркнул, что ни он лично, ни президент Трамп не контактировали напрямую с сотрудником.

По последним данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались.

 



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