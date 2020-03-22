Все спутники связи проекта OneWeb вышли на орбиту

22.03.2020, 7:42, Новости дня

Все 34 спутника связи международного проекта OneWeb, запущенные с Байконура, вышли на орбиту.

Ракета "Союз" стартовала с космодрома накануне вечером, все прошло в штатном режиме.

Через несколько минут разгонный блок "Фрегат" с британскими спутниками был успешно выведен на заданную траекторию, сообщает "Россия 24".

Ранее спутники связи интернет-компании OneWeb запускали с космодрома Куру, но сейчас там из-за коронавируса все программы приостановили.

Байконур работает в условиях усиленных мер безопасности. Нынешний запуск приурочен к 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос. Это сделал Алексей Леонов в 1965 году с корабля "Восход-2".