 

Роспотребнадзор: средний инкубационный период коронавируса – 5 дней

22.03.2020, 7:42, Новости дня

Роспотребнадзор со ссылкой на данные Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса сообщил средний инкубационный период коронавируса – 5,1 день.

Такие данные были получены в результате анализа общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19.

Почти у 98% инфицированных симптомы заболевания проявляются в течение 11-12 дней после заражения, передает ТАСС. Этот результат подтверждает необходимость 14-дневного карантинного периода для людей с подозрением на коронавирус.

По последним данным ВОЗ, в мире заразились около 270 тысяч человек, зафиксировано более 11 тысяч смертельных исходов. В РФ зарегистрировано 306 случаев заражения.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Зеленский пообещал вернуть домой оставшуюся в Китае из-за собаки украинку

24.02 / Турецкие силы начали атаку на сирийский Нейраб

12.02 / Путин не одобрил “икон” со своим ликом

18.02 / Интерпол отказывался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

11.02 / Уронил клетку с собакой. Работника аэропорта Сочи уволили за невнимательность

18.03 / Пандемия коронавируса. Макрон заявил, что во Франции временно не будут взимать коммунальные платежи

20.03 / Ученые назвали новые симптомы заражения коронавирусом

20.03 / Шойгу анонсировал создание новых подразделений в ЮВО

16.03 / Прибывающих из Белоруссии в Москву обязали проходить двухнедельный карантин

06.02 / За два дня в Ялте погибли три человека, унесенных волнами с пирса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска