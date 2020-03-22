Указан инкубационный период коронавируса

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22.03.2020, 7:30, Новости дня

Средний инкубационный период COVID-19 составляет 5,1 дня, сообщил Роспотребнадзор.

Со ссылкой на исследование, проведенное под руководством специалистов из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса, Роспотребнадзор указал, что данные позволяют считать 14-дневный карантин разумной мерой предосторожности.

Уточняется, что в 97,5% случаев, в которых выявлены симптомы заболевания, они проявились в течение 11,5 дней с момента заражения, передает РИА «Новости».

Как говорится в сообщении, из 10 тыс. человек симптомы после 14-дневного карантина появляются лишь у 101 человека.

Роспотребнадзор рассчитывает, что уточненные данные позволят эффективнее оценить динамику вспышки COVID-19, а также меры контроля.

Отмечается, что «новая оценка» инкубационного периода «аналогична оценкам из самых ранних исследований», которые базировались на «меньшем количестве случаев заражения».

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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