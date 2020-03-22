Трамп сравнил COVID-19 с «испанкой»

22.03.2020, 7:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп сравнил распространение коронавируса с пандемией испанского гриппа.

Он заявил, что ситуация с коронавирусом стала «безусловной трагедией».

«Неважно, кто вы и откуда вы, ни у кого не было и мысли, что такое может произойти», – приводит его слова ТАСС.

Трамп заявил, что «все читали о 1917 годе», но полагали, что «в нынешнее время ничего подобного произойти не может».

«Он возвращается. Вирус – гений», – сказал Трамп, добавив, что «это очень плохо».

Во время пандемии испанского гриппа в 1918 году были инфицированы около 500 млн человек. По некоторым оценкам, жертвами «испанки» стали более 50 млн человек.

Напомним, из данных Университета Джонса Хопкинса следует, что США по числу подтвержденных случаев коронавируса оказались на третьем месте среди стран мира. В стране подтверждено 25 тыс. 493 случая заражения. При этом 307 заболевших умерли.

Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам. Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.