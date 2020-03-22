В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

22.03.2020, 7:20, Новости дня

Правительство Чехии 12 марта объявило чрезвычайное положение в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в Twitter чешского правительства.

* V souladu s * l. 5 a 6 ústavního zákona * . 110/1998 Sb., o bezpe * nosti * eské republiky, vláda vyhlašuje pro území * R z d * vodu ohro * ení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. b * ezna 2020 na dobu 30 dn * . pic.twitter.com/4FDkTfkqOI

— Ú * ad vlády * R (@strakovka) March 12, 2020

Как пишет издание Novinky, правительство запрещает театральные, музыкальные и другие представления, спортивные, культурные, религиозные и подобные мероприятия, выставки, фестивали, паломничества, шоу, дегустации, рынки и ярмарки, образовательные мероприятия, как государственные, так и частные, в которых принимают участие более 30 человек.

Власти также запретили посещение общественных мест с 8 вечера до 6 утра с 13 марта и работу предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах с торговой площадью более 5 тыс. м³.

Начиная с 6.00 13 марта присутствие людей на спортивных площадках, в залах, бассейнах, соляриях, саунах, клубах, развлекательных заведениях, публичных библиотеках и галереях тоже запрещено.

Кроме того, Чехия вводит пограничный контроль с Германией и Австрией. Границы можно будет пересекать только в обозначенных пунктах пересечения. С 14 марта будет запрещен въезд всем иностранцам, прибывающим из зон риска.

Правительство Чехии также запретило своим гражданам с 14 марта выезжать в страны, включенные в список рискованных: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Норвегия, Бельгия, Дания, Франция, Великобритания.

В Чехии, по данным ВОЗ, на 11 марта зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, умерших нет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.