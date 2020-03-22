Русская колбаса восхитила японского диетолога

22.03.2020, 7:09, Разное

Колбасу русского производства очень легко приготовить, к тому же, она содержит большое количество питательных веществ и не займет много места в холодильнике, а это очень важно в период карантина. Об этом заявила японский диетолог Маюко Имаидзуми.

Специалист попробовала несколько сортов русской колбасы, а потом определила количество белков, жиров и углеводов. Результаты приятно удивили её: оказывается, в продукте содержится большое количество протеина, необходимого для построения клеток тела и мышц, а также цинка, влияющего на кожу, волосы и ногти с положительной стороны. Не стоит забывать и о жирах, обеспечивающих людей энергией. Колбаса сохранит питательные свойства даже при комнатной температуре.

Это свойство делает её еще более ценной, особенно во время пандемии коронавируса, подчеркивает эксперт. Впрочем, есть и недостатки в виде большого количества соли, из-за чего нельзя употреблять слишком много колбасы. Кроме того, при приготовлении продукта можно применять различные ингредиенты, и не зацикливаться на единственном составе блюда. Самое важное – не отравиться в попытке сделать особенную колбасу, подытожила Имаидзуми.