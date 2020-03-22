 

Русская колбаса восхитила японского диетолога

22.03.2020, 7:09, Разное

Колбасу русского производства очень легко приготовить, к тому же, она содержит большое количество питательных веществ и не займет много места в холодильнике, а это очень важно в период карантина. Об этом заявила японский диетолог Маюко Имаидзуми.
Специалист попробовала несколько сортов русской колбасы, а потом определила количество белков, жиров и углеводов. Результаты приятно удивили её: оказывается, в продукте содержится большое количество протеина, необходимого для построения клеток тела и мышц, а также цинка, влияющего на кожу, волосы и ногти с положительной стороны. Не стоит забывать и о жирах, обеспечивающих людей энергией. Колбаса сохранит питательные свойства даже при комнатной температуре.

Это свойство делает её еще более ценной, особенно во время пандемии коронавируса, подчеркивает эксперт. Впрочем, есть и недостатки в виде большого количества соли, из-за чего нельзя употреблять слишком много колбасы. Кроме того, при приготовлении продукта можно применять различные ингредиенты, и не зацикливаться на единственном составе блюда. Самое важное – не отравиться в попытке сделать особенную колбасу, подытожила Имаидзуми.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Сын Джигарханяна поделился редким фото с 84-летним отцом

06.03 / Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

13.03 / Мнение: Саудиты душат

04.02 / Успешный и перспективный фигурист Сергей Гриньков скончался на льду в 28 лет

20.02 / Пострадал пилот: под Ярославлем вертолет совершил жесткую посадку

24.02 / Агата Муцениеце подтвердила развод с Павлом Прилучным

14.03 / NASA отложило создание пилотируемой окололунной станции Gateway

18.03 / Мнение: Сколько в России «среднего класса»?

17.03 / Мнение: Как спасти сланцевую промышленность США

05.03 / Юрист Наталия Аксенова посоветовала в случае незаконных поборов в школах обращаться в прокуратуру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска