 

В Китае 45 из 46 новых случаев заражения COVID-19 оказались ввозными

22.03.2020, 6:53, Новости дня

За сутки в Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом, в Южной Корее – 98, сообщили китайский госкомитет по вопросам здравоохранения и организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском минздраве.

В Китае 45 случаев заражения – ввозные. За сутки скончались шесть человек, выздоровели 504. Общее число подтвержденных случаях заражения превышает 81 тыс., сейчас болеют 5 тыс. 549 человек. Общее число жертв COVID-19 – 3 тыс. 261 человек.

72 тыс. 244 человека выписаны из больниц, передает РИА «Новости».

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения.

Южная Корея за сутки зарегистрировала 98 новых случаев заражения и 297 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8 тыс. 897 человек, скончались 104 человека. Общее число выздоровевших – 2 тыс. 909 человек.



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