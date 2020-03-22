 

У вернувшегося из-за рубежа хабаровчанина подтвердили легкую форму коронавируса

22.03.2020, 6:30, Новости дня

В Хабаровском крае госпитализирован вернувшийся из-за рубежа пациент с коронавирусом, заболевание протекает в легкой форме, сообщают местные власти.

Это четвертый случай заражения коронавирусом среди жителей региона. До этого были госпитализированы три человека, вернувшиеся из Италии. У них заболевание также протекает в легкой форме, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что их маршруты и контакты известны. Люди, контактировавшие с пациентами «получают предписание сесть на карантин». Отмечается, что «это не право, а обязанность граждан», за исполнением которой следят «участковые терапевты и полицейские». Нарушителям грозит штраф.

В правительстве Хабаровского края пояснили, что сначала анализы проб на коронавирус проводят в местных лабораториях. Если возникает подозрение на коронавирус, пробы направляют в Новосибирск. Только в случае подтверждения из Новосибирска пациенту ставят диагноз.

Напомним, в РФ предпринят ряд мер по обеспечению безопасности граждан. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, временно закрыты культурные и спортивные заведения, отменены массовые мероприятия.

Руководство ряда предприятий и учреждений приняли решение о переводе сотрудников на домашнюю работу. Ограничено авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии, закрыт въезд для иностранцев.

Глава российского государства Владимир Путин указывал, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем.



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