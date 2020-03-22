Концерн Nissan остановил производство в Барселоне
22.03.2020, 6:26, Новости дня
Японский концерн Nissan Motor остановил производство на заводе в Барселоне и прервал контракты с тремя тысячами сотрудников.
По словам руководства компании, это вынужденная мера связана с распространением коронавируса, перебоями в поставке комплектующих и ограничениями на перемещение людей.
Сроки полноценного возобновления производства не известны, передает ТАСС.
Ранее Nissan остановил производство на нескольких заводах в США и на одном в Великобритании.
В настоящее время в Испании зарегистрировано около 25 тысяч заболевших, более 1,3 тысячи умерли.
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