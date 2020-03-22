Концерн Nissan остановил производство в Барселоне

22.03.2020, 6:26, Новости дня

Японский концерн Nissan Motor остановил производство на заводе в Барселоне и прервал контракты с тремя тысячами сотрудников.

По словам руководства компании, это вынужденная мера связана с распространением коронавируса, перебоями в поставке комплектующих и ограничениями на перемещение людей.

Сроки полноценного возобновления производства не известны, передает ТАСС.

Ранее Nissan остановил производство на нескольких заводах в США и на одном в Великобритании.

В настоящее время в Испании зарегистрировано около 25 тысяч заболевших, более 1,3 тысячи умерли.