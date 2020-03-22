 

Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях новых тактических ракет

22.03.2020, 6:26, Новости дня

В Пхеньяне заявили, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при испытаниях новых тактических ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Как отметил Ким Чен Ын, это оружие призвано укрепить огневую мощь страны.

Ранее Япония и Южная Корея заявили, что КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Предположительно — баллистические ракеты малой дальности, передает "Россия 24".

Эти испытания Пхеньяна уже третьи с начала года.



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