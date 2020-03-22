На реке Сим закончились работы по подрыву льда

22.03.2020, 6:26, Новости дня

Специалисты закончили работы по подрыву льда на реке Сим в Челябинской области.

Военнослужащие Центрального военного округа освободили ото льда два километра реки. Им потребовалось более 500 килограммов взрывчатки, передает "Россия 24".

Теперь можно говорить об отсутствии угрозы подтопления для населенных пунктов, где проживает почти 60 тысяч жителей.

Всего в проведении взрывных работ на Урале задействовано семь подрывных групп. Это десятки военных плюс техника.