 

Сергей Полунин предстал с новорожденным сыном на обложке глянцевого журнала

22.03.2020, 6:09, Разное

В середине января этого года у отечественного артиста балета Сергея Полунина и фигуристки Елены Ильиных родился первенец. Недавно танцор впервые показал новорожденного сына, поучаствовав с ним в фотосессии для обложки глянцевого журнала.
Сергей Полунин крайне редко делится подробностями личной жизни, поэтому о беременности его возлюбленной Елены Ильиных поклонники долго даже не подозревали, и новость о грядущем пополнении в семье будущих звёздных родителей для многих оказалась неожиданной. Не так давно артист балета рассказал, что вместе с избранницей несколько дней не мог определиться с именем для сына, а затем его решили назвать Мир, так как именно на это слово мальчик отреагировал.

В одной из последних публикаций в соцсети Сергей Полунин обнародовал обложку глянца, на которой запечатлён вместе с маленьким Миром на руках на фоне тропической локации. Лицо обнажённого малыша он скрыл, повернув его к камере спиной. В комментариях фолловеры отмечают, что из танцора, вероятно, получится прекрасный отец, так как даже на фото заметно его трепетное отношение к сыну и искренняя любовь во взгляде.



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