Резников: Коронавирус может сильно изменить ситуацию с войной в Украине

22.03.2020, 6:06, Новости дня

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что ситуации с распространением коронавируса может помочь Украине в противостоянии с Россией. Такое мнение он высказал в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман.

“Китайский иероглиф “кризис” пишется так же, как и “возможность”. Стая черных лебедей прилетела и парит над планетой Земля, в том числе над Украиной, и она сильно изменит мир. Он уже изменился. И поэтому я смотрю оптимистично на последствия этого кризиса. Я уверен, что Украина выживет, станет сильнее. В том числе коронавирус может сильно изменить ситуацию с войной”, – сказал Резников.

Он подчеркнул, что пока это только предположения и ожидания, но напомнил, что Россия ведет против Украины гибридную войну.

“Коронавирус не знает границ, он по всем странам, включая наших соседей, включая недружественных соседей, которые называются агрессор. А у нас, вы помните, гибридная война… Я не знаю, каким образом это [влияние на развитие конфликта] произойдет. Но то, что коронавирус уже изменил мир, – это факт. И мир [и дальше] будет меняться. В том числе экономически. Я хочу напомнить, что РФ вливает большие суммы денег в поддержание оккупированных территорий – на выплаты зарплат, на обеспечение работы госаппарата, на армию, которая там присутствует, и так далее. Возникает вопрос: а для их граждан это вообще приемлемая история? Окей, сейчас пока им хватает этой подушки, а дальше? Поэтому все будет меняться, и очень быстро. А у нас может появиться окно возможности”, – предположил министр.

По его мнению, Украина одержит победу в войне с Россией.

“Все войны рано или поздно заканчиваются, вопрос: кто что теряет и приобретает. Я уверен, что мы победим в этой войне, потому что мы правы – у нас украли [территории], мы ни у кого ничего не забирали, мы ни к кому не заходили на его территорию. Поэтому в этой войне мы останемся победителями”, – заявил Резников.

ВИДЕОАудио: Дмитрий Гордон / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По оценке бывшего советника президента РФ Владимира Путина, старшего научного сотрудника Института Катона в Вашингтоне Андрея Илларионова, Россия тратит на оккупированные территории Донбасса около 0,25% своего ВВП, или $2 млрд в год. “Официальных данных об этом нет. Но можно сделать оценку, исходя из того, сколько средств российский бюджет тратит на финансирование оккупированного Крыма”, – говорил он во время чата на “Главреде”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, из них три человека скончались. В РФ, по данным на 19 марта, коронавирусом инфицировано 199 человек, сообщила “Медуза” со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Издание отмечает, что в статистику штаба не попала информация о смерти женщины в Москве, у которой выявили коронавирус.

Ученые Австралийского национального университета прогнозируют, что по лучшему из сценариев, от коронавируса в мире умрет 15 млн человек, а потери мирового ВВП составят $2,4 трлн.