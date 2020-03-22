Оккупационная власть Крыма объявила о первом инфицированном коронавирусом

22.03.2020, 6:06, Новости дня

В оккупированном Россией Крыму зафиксирован первый человек, инфицированный коронавирусом. Об этом 21 марта в Facebook сообщил “глава администрации” полуострова Сергей Аксенов.

“Подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу”, – написал он.

Аксенов рассказал, что изначально гражданин был госпитализирован в отдельный бокс по месту жительства с симптомами ОРВИ.

“Состояние больного средней степени тяжести. Определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся в изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование”, – отметил так называемый глава администрации Крыма.

В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он… Posted by Сергей Аксенов on Laupäev, 21. märts 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 284 566, умерли 11 868 человек.

На материковой Украине к 21 марта зафиксировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией (диагноз пациента в Луцке пока не подтвержден официально). Больше всего пациентов с COVID-19 в Черновицкой области – 25. В Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях умерли по одному инфицированному.