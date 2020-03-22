 

Оккупационная власть Крыма объявила о первом инфицированном коронавирусом

22.03.2020, 6:06, Новости дня

В оккупированном Россией Крыму зафиксирован первый человек, инфицированный коронавирусом. Об этом 21 марта в Facebook сообщил “глава администрации” полуострова Сергей Аксенов.

“Подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу”, – написал он.

Аксенов рассказал, что изначально гражданин был госпитализирован в отдельный бокс по месту жительства с симптомами ОРВИ.

“Состояние больного средней степени тяжести. Определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся в изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование”, – отметил так называемый глава администрации Крыма.

В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он…

Posted by Сергей Аксенов on Laupäev, 21. märts 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 284 566, умерли 11 868 человек.

На материковой Украине к 21 марта зафиксировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией (диагноз пациента в Луцке пока не подтвержден официально). Больше всего пациентов с COVID-19 в Черновицкой области – 25. В Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях умерли по одному инфицированному.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Сноуден решил продлить вид на жительство в России

26.02 / Первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» поступил в ВКС

12.02 / Польский политик – я хотел бы видеть Россию европейской — способной отдать Крым

20.03 / Из-за коронавируса отменили “Игры непокоренных” в 2020 году

26.02 / Поправки в Конституцию вступят в силу сразу после подведения итогов голосования

19.02 / Из Дамаска в Алеппо вылетел первый за восемь лет пассажирский самолет

03.02 / Ученые подтвердили происхождение нового коронавируса от летучих мышей

24.02 / «Политконсультанты могли бы заняться созданием картины будущего России»

07.02 / Трамп обвинил демократов в подготовке свержения президента США

13.03 / Испания решила ввести режим повышенной готовности из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска