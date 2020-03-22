Глава МОК счел возможную отмену Олимпиады «наименее справедливым решением»

22.03.2020, 5:30, Новости дня

Возглавляющий Международный олимпийский комитет Томас Бах прокомментировал возможную отмену Олимпиады–2020 в Токио.

По его словам, в сложившейся ситуации «нет идеального решения», передает РИА «Новости» со ссылкой на SWR Sport.

Бах отметил, что ОИ нельзя «переносить как футбольный матч», на такой шаг следует идти только при наличии «надежных и четких оснований».

Глава МОК заявил, что «отмена Игр разрушит олимпийские мечты более 11 тыс. спортсменов». Он подчеркнул, что речь идет о представителях «206 национальных олимпийских комитетов и команды беженцев».

Бах полагает, что «отмена была бы наименее справедливым решением».

МОК считает, что сейчас нет необходимости для радикальных решений по переносу сроков Игр.

Напомним, сообщалось, что при проведении Олимпийских игр в Токио возможнывсе сценарии, в том числе перенос Игр на несколько месяцев или на год в связи с ситуацией с коронавирусом.

При этом ВОЗ обсудила с представителями международных спортивных федераций возможность проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей.