Сокращение и отмена рейсов: “Аэрофлот” меняет расписание полетов
22.03.2020, 5:14, Новости дня
"Аэрофлот" сообщил, что приостанавливает рейсы в Дели, Баку, Хельсинки, Загреб, Софию, Афины и Стокгольм.
Данные меры приняты в связи с распространением коронавируса COVID-2019. Сроки таких ограничений разные и зависят от направления – в промежутке от 22 марта по 30 апреля.
Авиакомпания также временно сократит частоту рейсов в Брюссель, Берлин и Амстердам, передает "Интерфакс".
Ранее "Аэрофлот" принял решение приостановить полеты в Дубай, но в итоге один рейс в день решено сохранить. Также рейсами Москва — Нью-Йорк будут ограничены полеты в США.
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