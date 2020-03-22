Астрономы обнаружили планету с условиями «ада»

22.03.2020, 5:09, Разное

Самый большой оптический телескоп Земли Very Large Telescope помог астрономам обнаружить семь лет тому назад планету с предполагаемыми условиями «ада». Разделенная на две половины, она на одной представляет постоянную ночь, на другой – день.

Данное явление носит название приливного захвата или синхронного вращения. Оно помогает понять, почему люди могут видеть только одну сторону Луны. Деймос и Фобос также находятся в приливном захвате Марса. Обнаруженная планета расположена в системе звезды, которая больше Солнца в 1,7 раза, и удалена от Земли на расстояние в 640 световых лет. Температуру её внешних слоев на «дневной стороне» исследователи определили в 2693 кельвина. На этой части планеты образуется большое количество паров атомарного железа в атмосфере, которое можно наблюдать только с помощью мощного телескопа VLT. «Ночная сторона» – более «прохладная» с показателем 1795 кельвина. Именно сюда устремляется часть паров, что приводит к их разреженности.

До обнаружения планеты исследователи могли только предположить существование подобных полностью непригодных условий для жизни. Теперь же гипотеза об «адских» условиях получила свое научное обоснование.