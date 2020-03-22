 

Словакия захотела избежать «ада» в отношениях с Россией

22.03.2020, 5:08, Новости дня

Словакия не желает создавать «некий ад» в отношениях с Россией, сообщил новый министр обороны Словакии Ярослав Надь.

«Но также не случится такого, как было в недавнем прошлом, когда мы в рабочее время видели высокого функционера минобороны, как он с бутылкой алкоголя шествует в посольство РФ», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Pravda.

Надь утверждает, что Москва якобы предпринимает действия, которые не укладываются в рамки «дружественных отношений». При этом он сообщил о желании избежать усиления «напряжения».

Министр заявил, что Словакия намерена «предпринимать адекватные ответные действия», если Россия, по мнению Братиславы, начнет «перегибать палку». Однако в ответ на «дружественные и ответственные» шаги Словакия намерена «относиться к партнерам таким же образом».

Надь хочет доказать, что не является «проамериканским министром». Он заверил, что руководствуется интересами Словакии, при этом подчеркнув верность нового правительства обязательствам перед НАТО и ЕС. Он заявил, что будет прекращена «некоторая неопределенность», которая наблюдалась в данном вопросе «в последние четыре года».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власть в Братиславе получили сторонники антироссийских санкций, США и НАТО.



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