В Испании от коронавирусной инфекции умерли 1350 человек

22.03.2020, 4:54, Новости дня

В Испании по состоянию на 21 марта от коронавирусной инфекции скончались 1350 человек. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает El Pais.

По состоянию на утро в Испании было 1093 жертвы.

Число зараженных достигло в Испании, по последним данным, 24 926 человек.

Издание отмечает, что накануне директор Центра координации чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симон предупредил о наступлении в Испании “трудных дней” и признал, что число официально зараженных коронавирусом может в реальности быть больше.

Власти страны объявили о закупке 640 тыс. тестов для выявления инфекции, они должны поступить в ближайшие дни.

В Испании ввели санкции за несоблюдение карантина – штраф на сумму от €100 до €600 тыс. В частности, полиция Мадрида собирается начать контроль за гражданами, которых встретит на улице. С них возьмут объяснение о причине появления, которое будет перепроверено через некоторое время.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на утро 21 марта во всем мире зарегистрировано 275 434 случая заражения коронавирусной инфекцией. Случаев с летальным исходом – 11 399, вылечилось от COVID-19 88 256 человек.