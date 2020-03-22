 

“Наша вера православна”. В Бердянске священнослужители освятили улицы с грузовика. Видео

22.03.2020, 4:54, Новости дня

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Видео: Паша TV / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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