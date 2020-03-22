“Наша вера православна”. В Бердянске священнослужители освятили улицы с грузовика. Видео
22.03.2020, 4:54, Новости дня
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Видео: Паша TV / YouTube
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22.03.2020, 4:54, Новости дня
видео
Видео: Паша TV / YouTube
Последнее из рубрики: Новости дня
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