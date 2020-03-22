Петиция к Зеленскому об отзыве подписи под протоколом о создании консультативного совета с ОРДЛО набрала 25 тыс. голосов

22.03.2020, 4:54, Новости дня

Необходимые для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским 25 тыс. голосов набрала петиция с требованием отозвать подпись под документом о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

“Петиция президенту Украины Зеленскому с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласования руководителя Офиса президента Украины под протоколом заседания трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года”, – говорится в обращении.

По состоянию на 20.30 субботы, 21 марта, петицию поддержали 25 890 пользователей.

Обращение было зарегистрировано 16 января. По правилам голосование длится три месяца.

Автор считает, что на переговорах в Минске действия главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента Украины Леонида Кучмы “легитимизируют ОРДО и ОРЛО в глазах международного сообщества, нарушают украинское законодательство и содержат признаки государственной измены, поскольку идут на пользу агрессору, которого эти действия превращают в посредника в якобы внутриукраинском конфликте”.

До окончания сбора подписей к петиции осталось 85 дней. Офис президента Украины должен обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после того, как обращение получит статус “на рассмотрении”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.

11 марта 2020 года в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” заявили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”.

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как РФ получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, “которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы”.