Коболев сохранил пост главы «Нафтогаза» еще на четыре года
22.03.2020, 4:48, Новости дня
Контракт с действующим главой правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым продлен на четыре года, сообщило правительство Украины.
Кабмин согласился с соответствующим предложением наблюдательного совета компании. Контракт продлен до 22 марта 2024 года, передает ТАСС.
Коболев возглавил компанию в 2014 году. В 2019 году его контракт продлевался на год.
30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину.
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