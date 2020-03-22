Коболев сохранил пост главы «Нафтогаза» еще на четыре года

22.03.2020, 4:48, Новости дня

Контракт с действующим главой правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым продлен на четыре года, сообщило правительство Украины.

Кабмин согласился с соответствующим предложением наблюдательного совета компании. Контракт продлен до 22 марта 2024 года, передает ТАСС.

Коболев возглавил компанию в 2014 году. В 2019 году его контракт продлевался на год.

30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину.