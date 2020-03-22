Мнение: По коронавирусу, огонь!

22.03.2020, 4:18, Разное

Фото с последних ракетно-артиллерийских учений в Северной Корее, где в присутствии Ким Чен Ына осуществлялись запуски новых ракет малой дальности. Коронавирус учениям не помеха.

Примечательно, что на части фотографий публикуемых северо-корейским агенством ЦТАК посвященных учениям на этой неделе генералы и офицеры рядом с Ким Чен Ыном ходят в масках, а на части (с вчерашнего дня учений) уже нет. Видимо ситуация под контролем.

Стоит обратить внимание, что фактической информации о том, что происходит в КНДР с точки зрения распространения пандемии коронавируса не очень много. Но при этом отмечается, что закрытость страны и особенности медицинской системы скроенной еще по советским образцам, обеспечат достаточно качественный карантин в случае проникновения инфекции в страну из Китая или Южной Кореи.