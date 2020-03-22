Одна лаборатория на пять миллионов

22.03.2020, 4:15, Разное

Оптимистичные цифры по коронавирусу связаны в РФ не с благополучной ситуацией, а с низкой чувствительностью тестов для его выявления.

В Петербурге с 18 марта любой желающий может пройти добровольное и бесплатное тестирование на коронавирус. Мера носит скорее психотерапевтический характер: городские власти объявили о ней под девизом «Надо успокоить население». В городских и районных поликлиниках работает 126 площадок, где можно сдать мазок на коронавирус. В первые же дни там выстроились очереди из желающих провериться. Как объяснили «Новой» в комитете по здравоохранению администрации города, сами клиники только собирают материал и передают его в лабораторию особо опасных инфекций городского Центра гигиены и эпидемиологии, подведомственного Роспотребнадзору.

В феврале так тестировали коронавирус в микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Фото: РИА Новости

Эта лаборатория — единственное место в пятимиллионном Петербурге, где проводят анализы на наличие вируса COVID-19. Там же проводили его и до объявления всеобщего тестирования. Но прежде бесплатно это было доступно только тем, кто сказал по горячему номеру 112 о возвращении из эпидемически опасной страны, вызвал на дом врача в связи с симптомами ОРВИ, контактировал с подтвержденно заболевшими или уже попал в инфекционную больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус. Причем анализы у них брали на дому, их и сейчас просят в клиники не приходить и вообще квартир не покидать. Несколько платных клиник в Петербурге объявляли о готовности принять анализы на коронавирус за 13–15 тысяч рублей с пациента. Теперь городские власти решили «успокоить население» массовым тестированием.

Новый коронавирус выявляется с помощью исследования мазка из носоглотки или ротоглотки на полимерную цепную реакцию (ПЦР). Согласно данным на сайте «Госзакупки», Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге объявил тендер на поставку тест-систем для ПЦР на сумму 2 миллиона рублей 2 марта этого года. Аукцион проводили 16 марта. К этому дню была подана заявка от единственного продавца — ООО «Балтийские лабораторные системы». Компания много лет поставляет реагенты, реактивы и материалы в лаборатории Роспотребнадзора по всей стране. В частности — наборы для ПЦР. Из информации на сайте «Госзакупки» известно только, что в этот раз лаборатория планирует закупить 110 диагностических наборов. В прошлый раз Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге закупал тест-системы для ПЦР в декабре 2019 года на один млн рублей.

В городе с подозрением на коронавирус были госпитализированы 314 человек. Из них у девятерых наличие вируса подтвердилось. Двое уже выздоровели, в понедельник их выписали из Боткинской больницы. Как считает врач-инфекционист Алексей Яковлев, до недавнего времени — главврач больницы имени Боткина,

реально в стране и в частности в Петербурге больных и носителей нового коронавируса значительно больше.

Оптимистичные цифры, которые выгодно отличают Россию от других стран, связаны не с благополучной ситуацией, а с низкой чувствительностью тех самых тестов, с помощью которых его выявляют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вам придется сходить в поликлинику». Как корреспондент «Новой» с высокой температурой пытался сдать тест на коронавирус

— Тест-системы, которые используются в России, имеют чувствительность 105 копий плазмид на миллилитр, — объясняет доктор. — Европейские тест-системы чувствительнее в 100 раз, они выявляют 103 копий плазмид на миллиметр. Поэтому масштаб выявления инфекции у нас существенно отличается от европейского. Обычно эпидемическая ситуация в Петербурге похожа на ситуацию в Финляндии. В Петербурге сейчас десяток заболевших. Цифры, которые мы знаем, отражают разницу не на уровне заболеваемости, а в тщательности обследования.

По этой, в частности, причине, считает доктор, «обследование здоровых людей в поликлиниках абсолютно бессмысленно». Потому что чувствительность наших тест-систем для этого не совсем пригодна.

Даже в том случае, если молодые люди хотят обследоваться, чтобы не заразить престарелых родственников, идти сдавать анализы не стоит.

— Если вы пошли проверяться в поликлинику, то не факт, что вирус там выявят, чувствительность наших тест-систем для этого не совсем пригодна, — считает доктор. — Зато вы вполне можете принести оттуда заразу своим пожилым родителям. Так что эти центры в поликлиниках — абсолютная бессмыслица. И пустая трата средств.

Тем не менее в первые же сутки, сказал журналистам вице-губернатор Петербурга по социальной политике Олег Эргашев, анализы на новый коронавирус в поликлиниках сдали четыре тысячи человек.

Ирина Тумакова

спецкор «Новой газеты»