Дональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом

22.03.2020, 3:55, Новости дня

В рамках усилий по вовлечению глав государств по всему миру в дело борьбы с пандемией нового коронавиурса президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

В письме содержится предложение помощи в борьбе с COVID – 2019.

Сообщается, что американский лидер "с нетерпением ждет продолжения контактов" с председателем Госсовета КНДР.

В настоящее время в КНДР ни одного случая заражения не зафиксировано, передает ТАСС.

Уже с начала февраля власти страны отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд и выезд иностранцев в страну были полностью прекращены. Карантинные меры приняты на неопределенный срок.

По последним данным, в мире заразились около 270 тысяч человек, зафиксировано более 11 тысяч смертельных исходов.