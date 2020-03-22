Самолеты ВКС России доставят в Италию вирусологов и медоборудование

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22.03.2020, 3:55, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу дал указания создать авиационную группировку "для оперативной доставки помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом".

С 22 марта самолеты ВКС РФ готовы доставить в Италию восемь бригад российских военных вирусологов и медиков, комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медоборудование, передает ТАСС.

Поручение об организации помощи Италии дал президент РФ Владимир Путин.

По этому поводу министр Шойгу провел телефонные переговоры с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. Глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять российские самолеты уже с 22 марта.

Гуэрини выразил благодарность РФ за оперативную помощь в борьбе с пандемией.

 



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