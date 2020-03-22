 

ВОЗ развеял слухи: коронавирус не передается через воду из-под крана

22.03.2020, 3:55, Новости дня

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич​​​ рассказал, что научных доказательств того, что прививки от сезонного гриппа помогают людям лучше переносить COVID-19 или болеть им в легкой форме, не существует.

Также Язаревич опроверг слухи о том, что коронавирус может распространяться при употреблении воды из-под крана. Он назвал этот факт не соответствующим действительности, передает РИА Новости.

По последним данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались.



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