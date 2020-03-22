 

В США заявили, что Ту-160 не хватает стелс-технологии

22.03.2020, 3:53, Новости дня

Американское издание National Interest считает, что отсутствие стелс-технологии является главным недостатком российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

Автор материала считает, что других серьезных недостатков у Ту-160 практически нет. Подчеркивается, что Ту-160 – это «самый быстрый», «самый большой» и «самый тяжелый бомбардировщик из когда-либо построенных».

В National Interest отметили, что в РФ проводится модернизация Ту-160, передает РЕН ТВ.

Напомним, в 2020 году глубоко модернизированный Ту-160М совершил первый полет.

В 2018 году посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские стратегические бомбардировщики Ту-160 «музейными экспонатами». 

В Минобороны РФ сочли его оценку дилетантской.

При этом дальняя авиация самих США оказалась в критической ситуации.



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