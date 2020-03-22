Разведка США предупреждала Трампа об угрозе пандемии коронавируса, но он не воспринял это всерьез – СМИ

22.03.2020, 3:36, Новости дня

В январе и феврале текущего года разведка США предупреждала президента Дональда Трампа об угрозе пандемии коронавируса и о том, что Китай, вероятно, преуменьшает масштабы эпидемии. Об этом 21 марта сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на отчеты разведки, которые оказались в распоряжении редакции.

По информации издания, Трамп не воспринял отчеты спецслужб всерьез.

В Центральном разведывательном управлении и Национальной разведке США комментировать эту информацию отказались. Представитель Белого дома Хоган Гидли, в свою очередь, заявил, что президент предпринял “исторические меры для защиты американского народа, в то время как СМИ и демократы были заняты только неправомерным импичментом”.

Источник CNN заявил, что разведывательные отчеты не содержали информации о том, когда вирус может дойти до США, или каких-либо рекомендаций по борьбе с болезнью. В докладах отслеживалось распространение коронавируса в Китае и других странах. В частности, спецслужбы предупреждали, что китайские чиновники, вероятно, преуменьшают масштабы и серьезность угрозы. Однако помощникам президента США не удалось его убедить, что к этой информации следует отнестись серьезно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 284 566, умерли 11 868 человек.

В США зарегистрировано почти 20 тыс. случаев заражения, 275 человек скончались.

С 11 марта США приостановили авиасообщение с Европой. До этого Трамп запретил въезд иностранцам, посетившим Китай и Иран.