22 марта из Китая в Украину прилетит самолет с тестами на коронавирус – Офис президента

22.03.2020, 3:36, Новости дня

Вечером 22 марта в Украину из Китая прибудет самолет с необходимым для борьбы с коронавирусом предметами и оборудованием. Об этом 21 марта в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

“В Китае догружается украинский самолет Вооруженных сил Украины. Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких. – “ГОРДОН”) и тому подобное. Это только первая партия. Следующая через несколько дней также полетит из Китая нашим бортом. …Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве!” – написал он.

Просто зараз у Китаї довантажується український літак Збройних Сил України.Лабораторні тести, експрес-тести, маски,… Posted by Kirill Timoshenko on Laupäev, 21. märts 2020

По состоянию на 21.00 субботы, 21 марта, в Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это на шесть больше, чем сутками ранее. Умерли три человека, один излечился.

В Украине введен режим чрезвычайной ситуации в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Тернопольской и Донецкой областях, а также в Киеве. На всей территории страны действует карантин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 300 тыс., умерли почти 13 тыс. человек.