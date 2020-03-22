Активисты заявили об экспорте респираторов из Украины в обход запрета. На таможне объяснили, что все легально

22.03.2020, 3:36, Новости дня

Украина в обход запрета на экспорт медицинских товаров вывезла за границу партию респираторов, заявил 20 марта в Facebook активист Виталий Манько.

Он разместил видео разгрузки респираторов в Испании.

“В обход запрета. Корпорация “Радио и телевидение Испании” отчиталась о получении из Украины партии респираторов. Репортаж 19 марта 2020 года. Что на это ответит главный таможенник?” – написал Манько.

В обхід заборони. Корпорація Радіо та Телебачення Іспанії звітувала про отримання з України партії респіраторів. Репортаж 19/03/20Що на це відповість головний митник?Першоджерело: www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-19-03-20/5542353/Виробник: http://buk.com.ua/ Posted by Vitaly Manko on Reede, 20. märts 2020

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов объяснил в Facebook, что поставка – легальная.

“В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают с какой-то машины респираторы из Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3 и 7 марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление правительства №214, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности, респираторов, было принято 11 марта”, – написал чиновник.

Он подчеркнул, что таможня выполняет законы.

“После введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более 260 тыс. масок и респираторов за границу”, – отметил Нефьодов.

В ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують з якоїсь машини респіратори з України. Експорт цих масок… Posted by Max Nefyodov on Laupäev, 21. märts 2020

По состоянию на 21.00 субботы, 21 марта, в Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это на шесть больше, чем сутками ранее. Умерли три человека, один излечился. Режим чрезвычайной ситуации введен в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Тернопольской и Донецкой областях, а также в Киеве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 300 тыс., умерли почти 13 тыс. человек. В Испании от COVID-19 скончались 1350 человек.