 

США оказались на четвертом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом

22.03.2020, 3:30, Новости дня

США по числу подтвержденных случаев коронавируса оказались на четвертом месте среди стран мира, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Университет, ссылаясь на собственные подсчеты федеральной и местной статистики, сообщил, что в стране подтверждено 22 тыс. 177 случаев заражения. При этом 278 заболевших умерли, передает РИА «Новости».

В результате по числу подтвержденных случаев заражения США стали четвертыми в мире – больше заразившихся только в Китае, Италии и Испании.

В пятницу сообщалось о 15 тыс. заболевших. Учитывая данные, озвученные Университетом Джонса Хопкинса, США обогнали Германию и Иран.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии коронавируса на американскую экономику.



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