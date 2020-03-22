 

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

22.03.2020, 3:30, Новости дня

Окраины Донецка подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщила ДНР.

Представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что обстрел «с применением БМП-2, гранатометов и крупнокалиберного оружия» начался в 19.25 мск. Под обстрел попал поселок Александровка.

В результате «осколочное ранение плеча получила девушка 2002 года рождения». Ей оказали помощь в Республиканском травматологическом центре, передает РИА «Новости».

Кроме того, при обстреле был поврежден фасад школы.

Перед этим украинскими силовиками был открыт огонь в направлении поселка шахты «Трудовская» Донецка. В результате обстрела пострадала женщина.

В конце февраля на Украине заявили о мощной подготовке к обострению в Донбассе



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