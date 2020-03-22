Мнение: Надо помочь

22.03.2020, 3:05, Разное

Пожалуй, Путин в кои-то веки сделал вещь, за которую его можно похвалить: сам (!) вышел на премьера Италии (у которого народ там мрет уже в товарных количествах), и предложил помощь от России. Насколько можно понять – предложил помощь во всем: средства защиты (маски), медперсонал, всякая всячина от МЧС, и даже аппараты ИВЛ.

Смелый шаг сам по себе – понятно ведь, что тут же заголосят многие: “да нам самим не хватает!” Мне, однако, эта куркульская, жлобская позиция не близка – да она и не русская какая-то. Русское – это все-таки должна быть та самая “широта души”. Тем более пишут, что по части ИВЛ Россия как раз чуть ли не впереди планеты всей: в одной Москве ИВЛ столько же, сколько во всей Италии. Так почему ж не поделиться с итальянцами, раз уж у них эпидемия непонятно чего бушует вовсю, а у нас пока нет? У нас пойдет – с нами тоже кто-нибудь, даст бог, поделится.

Вообще, перед угрозой общечеловеческих бедствий люди должны сплачиваться и проявлять солидарность, а не разбегаться каждый в свою норку в надежде “меня пронесет!” Не пронесет, глупо на это рассчитывать. Все там будем.

Тем более, России нашей уже давно самое время думать о репутации. Своей, естественно. Из РФ давно сделали всемирное пугало, и доброе дело – именно то, что нам нужно как стране, с Путиным или без. И врачей хорошо бы послать, и волонтеров-добровольцев им в помощь (в Италии низового персонала, судя по сводкам, тоже сильно не хватает). Карму себе надо чистить.

Некоторые уверенно говорят, что через неделю-другую “и у нас начнется как в Италии”. Но, во-первых, это еще не факт, а во-вторых – это ж не повод не помогать тем, кто попал в беду раньше?

Так что нет – тут я полностью на стороне Путина. Редкий случай. Жлобы пусть заткнутся – все равно от них толку никакого, так и сдохнут на этих самых аппаратах ИВЛ, с ними толку все равно никакого не будет.

Понятно, что Путин ничем особо не рискует: отдает не свое, жлобы повоют и перестанут – считаться с “общественным мнением” в России нет никакой причины. Но ведь не нагадил в кои-то веки! Это так необычно…