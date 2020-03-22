Мнение: На крик помощи из Италии ответили только китайцы

22.03.2020, 2:55, Разное

Волонтер Красного Креста Наталья Лукина о ситуации с эпидемией в Италии.

О ситуации в Италии.

Могу рассказать о ситуации на севере Италии, о том, что происходит в провинциях Лекко, Бергамо и Брешиа. Ситуация очень сложная. Госпиталя в г.Лекко, Бергамо и Бреши переполнены, обратились с криком о помощи к регионам, ответила Сицилия и позавчера туда на военном самолёте перевезли первых тяжёлых больных. Вчера появились свободные места, но машины скорой помощи в очереди долго ждали, когда освободятся лишние койки. Медперсонал работает по свободному графику, на износ. К сожалению, у нас по региону Ломбардии из-за нехватки медзащиты заразилось более 700 человек. Вчера было увеличение числа больных в Бреши.

Выходить на улицу надо только по большой необходимости : аптека, супермаркет-еда, работа и запрограммированные визиты к врачам (у нас многие отменили). И закрывают предприятия»

Гробы с погибшими приходится вывозить в другие города, так как местные могут принимать только 25 тел в сутки, а в городах накапливается по 60 минимум.

О похоронах

К сожалению, Наталья подтвердила правдивость информации о количестве погибших. Видео тоже оказалось подлинным.

«В Бергамо не хватает больше мест в церквях для гробов, кладбища заполнены, похороны идут в ритме: одни похороны каждые полчаса. В городе-очаге Нембро уже каждая семья похоронила кого-то из близких».

Об иностранной помощи

Европейский Союз на поверку оказался лишь экономическим объединением. В трудной ситуации, когда одного из членов поразил вирус, союзники не пришли на помощь. Зато содействие пришло из Китая.

«Вчера в г.Лекко из Китая приехала группа врачей на помощь, чему все несказанно рады – они поделятся своим опытом и помощью. Надо отдать должное, что на крик помощи из Италии ответили только китайцы. А также ждём врачей из Кубы и Венесуэлы».

О превентивных мерах

Наталья поделилась информацией, каким образом можно избежать распространения вируса. Это то, чем обычно люди, не столкнувшиеся с последствиями пандемии, пренебрегают.

«Я как волонтёр Красного Креста и медик прежде всего прошу внимательно прислушаться и не наступать на те же самые грабли, через которые мы прошли. Лучшее и единственное спасение – это самоизоляция. СИДЕТЬ ДОМА. К сожалению, не все это поняли. Вирус не столько летальный, сколько агрессивный и заболевают все: дети, молодёжь, средний возраст и пожилые люди. Если внуки живут с родителями, не возите их к бабушкам, дедушкам, это может представлять риск для здоровья пожилых людей. Особенно молодёжь выступает в качестве здорового носителя».

https://asd.news/articles/v-mire/pokhorony-idut-v-ritme-odni-kazhdye-polchasa/ – полностью здесь

И про отечественное дно.

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова съездила в Испанию, но посчитала, что ее обязательный двухнедельный карантин не касается. После того, как ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, резонно возник вопрос, скольких людей она могла заразить, если тест на коронавирус будет положительным. Может потянуть и на уголовное дело.

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