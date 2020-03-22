Путин присвоил Лаврову звание Героя труда

22.03.2020, 2:55, Разное

Президент РФ Владимир Путин присвоил министру иностранных дел Сергею Лаврову звание Героя труда. Указ опубликован на сайте Кремля.

Лаврову присвоили это звание «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Сегодня ему исполнилось 70 лет.

Сергей Лавров возглавил МИД в 2004 году. До этого, с 1994 года, он занимал должность постпреда РФ при ООН.

Тем же указом звание присвоили и гендиректору компании «СГМ-Мост» Александру Островскому «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Предприятие — «дочка» «Стройгазмонтажа», который был генподрядчиком проекта. На этой неделе за строительство моста через Керченский пролив Героем труда стал и миллиардер Аркадий Ротенберг, владелец «Стройгазмонтажа».