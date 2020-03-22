Трамп обвинил Китай в излишней скрытности в ситуации с коронавирусом

22.03.2020, 2:53, Новости дня

Китаю следовало раньше предупредить США о коронавирусе, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил, что «очень уважает» Китай и китайского лидера Си Цзиньпина, которого назвал «другом», передает ТАСС.

При этом президент США заявил, что Китаю следовало предупредить США о коронавирусе «раньше», чтобы американцы получили «хотя бы еще два-три месяца» на подготовку. Трамп посетовал, что у США «не было этого времени», американцы «ничего не знали», пока коронавирус «не начал распространяться».

Американский лидер посетовал на то, что «Китай – очень скрытная страна».

Напомним, как сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и местной статистики, число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 22 тысячи, не менее 278 человек умерли.