Ученые открыли новую группу противораковых препаратов
22.03.2020, 2:46, Новости дня
Группа российских ученых совместно с иностранными коллегами открыла новую группу противораковых препаратов.
Команда исследователей испытала новые препараты на клетках рака толстой кишки и молочной железы. Эти виды онкологических заболеваний считаются самыми опасными.
По мнению экспертов, с помощью нового открытия им удастся синтезировать органические соединения.
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