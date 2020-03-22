Ученые открыли новую группу противораковых препаратов

22.03.2020, 2:46, Новости дня

Группа российских ученых совместно с иностранными коллегами открыла новую группу противораковых препаратов.

Команда исследователей испытала новые препараты на клетках рака толстой кишки и молочной железы. Эти виды онкологических заболеваний считаются самыми опасными.

По мнению экспертов, с помощью нового открытия им удастся синтезировать органические соединения.