Ученые открыли новую группу противораковых препаратов

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22.03.2020, 2:46, Новости дня

Группа российских ученых совместно с иностранными коллегами открыла новую группу противораковых препаратов.

Команда исследователей испытала новые препараты на клетках рака толстой кишки и молочной железы. Эти виды онкологических заболеваний считаются самыми опасными.

По мнению экспертов, с помощью нового открытия им удастся синтезировать органические соединения.



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