Вакцина от полиомиелита может стать неэффективной

22.03.2020, 2:46, Новости дня

Эпидемиологи из Всемирной организации здравоохранения обнаружили, что вакцины от полиомиелита могут потерять эффективность в защите детских организмов.

Это объясняется распространением мутантных форм полиовируса, которые тесно связаны с ранее разработанными вакцинами. Ученые выяснили, что попытки искоренить полиомиелит влекут за собой появление более опасных мутантных форм ослабленного вируса, которые способны поражать людей со слабым иммунитетом.

На данном этапе ученые занимаются разработкой новых вакцин, которые не смогут привести к появлению мутантных версий полиовируса.