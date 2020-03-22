В России вдвое увеличено производство антисептической продукции

22.03.2020, 2:37, Новости дня

Производители антисептиков в РФ вдвое нарастили объемы продукции. В Краснодарском крае в эти дни производства работают в усиленном режиме.

Здесь производят десятки видов антисептиков. В любом объеме. Отсюда флаконы отправляются в аптеки, магазины, на предприятия, в детские сады, школы и больницы.

Один литр такого концентрата при смешивании с водой дает 200 литров дезинфицирующего раствора. Этого хватит на обработку 200 тысяч квадратных метров.

За одну смену сотрудники успевают изготовить до 15 тысяч литров антисептиков. Достаточно, чтобы продезинфицировать несколько городских кварталов. Средства испытаны на противостояние коронавирусу.

Компаний, имеющих лицензию на работу со спиртосодержащей продукцией, в РФ не так много. Поэтому существующие предприятия наращивают объемы производства.

На другом предприятии объемы производства после начала пандемии выросли в 8 раз. Вместо тонны антисептических средств сотрудники за смену успевают произвести 8 тонн. И с проблемами поставок справляются своими силами.

Сегодня предприятия региона ищут возможность в краткие сроки запустить производство резиновых перчаток и одноразовых масок.

Главное оружие против вируса — чистота рук. Реальную угрозу для инфекции представляет антисептик с содержанием спирта больше 30 процентов. Им нужно обрабатывать руки в течение 30 секунд.