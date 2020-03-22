Джонсон призвал британцев не навещать матерей

22.03.2020, 2:30, Новости дня

Глава британского правительства Борис Джонсон сравнил ситуацию с распространением коронавируса в Великобритании и Италии.

Джонсон отметил, что в Италии жертвами коронавируса стали «уже тысячи» человек. По его словам, жителям Великобритании необходимо «действовать сообща» и приложить «героические и коллективные усилия на национальном уровне», передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

Если этого не сделать, то «велика вероятность», что британская «национальная система здравоохранения будет так же перегружена», сказал он.

Премьер-министр выступил в связи с празднованием в стране Дня матери.

Он посоветовал британцам не навещать матерей. Джонсон заявил, что из-за коронавируса «самое лучшее – это позвонить ей, сделать видеозвонок, связаться по «Скайпу». Следует «избегать ненужного физического контакта или приближения», сказал он.

Напомним, в Великобритании за сутки число заболевших увеличилось на 1 тыс. 35 (до 5 тыс. 18) человек. Это самый большой скачок числа заболевших с 31 января. За сутки число летальных случаев увеличилось на 53 (жертвами COVID-19 в стране стали 233 человека).