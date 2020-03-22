 

Италия объявила о масштабном закрытии производства

22.03.2020, 2:16, Новости дня

В Италии закроют все предприятия, которые не производят продукцию первой необходимости, сообщил глава правительства страны Джузеппе Конте.

Он сообщил о решении «закрыть во всей Италии всю производственную деятельность». Будет «гарантирована только продукция первой необходимости», передает ТАСС.

Конте пояснил, что «санитарное чрезвычайное положение» становится «чрезвычайным экономическим положением».

«Но мы справимся», – заверил он, добавив, что ограничения не касаются работы продуктовых магазинов и аптек.

По словам главы кабмина, Италии пришлось столкнуться «худшим кризисом после Второй мировой войны».

Конте заявил: «Наша жертва в том, чтобы оставаться дома, минимальна по сравнению с тем, что делают все медицинские работниками и все, кто участвует в преодолении чрезвычайной ситуации, продолжая работать», – передает РИА «Новости».

Премьер заявил, что с самого начала вспышки заболевания решил «не минимизировать, не скрывать правду и сделать всех участниками этого вызова».



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