Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Ким Чен Ын назвал стрельбы блестящими

22.03.2020, 2:15, Новости дня

Северная Корея в субботу, 21 марта, выпустила две баллистические ракеты в направлении Восточного (Японского) моря, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным комитета, пуски из провинции Северный Пхонган были произведены около семи часов утра 21 марта по местному времени. Снаряды пролетели около 410 км, достигнув максимальной высоты в 50 км.

Сеул считает ракетные пуски “очень неуместным действием” в условиях мировой пандемии коронавируса. В комитете подчеркнули, что следят за развитием ситуации, войска находятся в состоянии боеготовности.

Государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК в субботу подтвердило информацию о проведении стрельб.

“Как только был отдан приказ уважаемого высшего руководителя [Ким Чен Ына] о проведении показательной стрельбы, чучхейские ракеты запустили с потрясающим небо и землю громом и ослепительным блеском”, – сказано в сообщении.

Ким Чен Ын заявил, что на стрельбах был показан “блестящий результат”, который продемонстрировал “мощь нашей оборонной науки и промышленности”.

Первые с начала 2020 года испытания баллистических ракет КНДР провела 2 марта, еще три ракеты Северная Корея запустила 9 марта.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем “превратить Северную Корею в экономический центр”. Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены “держать дверь открытой” для переговоров с Пхеньяном.